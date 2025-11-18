PRESENTATION FORMATION MAINTENANCE INDUSTRIELLE GUSTAVE EIFFEL Armentières – Agence ARMENTIERES Armentières

PRESENTATION FORMATION MAINTENANCE INDUSTRIELLE GUSTAVE EIFFEL Armentières – Agence ARMENTIERES Armentières mardi 18 novembre 2025.

PRESENTATION FORMATION MAINTENANCE INDUSTRIELLE GUSTAVE EIFFEL Mardi 18 novembre, 13h00 Armentières – Agence ARMENTIERES Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:00:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:00:00

Nous vous invitons à venir découvrir la formation en maintenance industrielle proposée par Gustave Eiffel. Celle-ci se fera dans le cadre d’un contrat d’alternance ( apprentissage ou professionnalisation selon votre agence). Vous possédez des connaissances en mécanique ou électricité ( pas de niveau requis) acquises en formation, dans l’emploi ou à titre personnel.

Vous participerez à une réunion collective de présentation de la structure et de la formation. Puis une visite des ateliers et un e

Armentières – Agence ARMENTIERES 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522387 »}]

Nous vous invitons à venir découvrir la formation en maintenance industrielle proposée par Gustave Eiffel. La semaine de l’industrie Découverte formation