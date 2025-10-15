Présentation guide santé mentale à destination des jeunes et des familles du 17e Mairie 17e arrondissement Paris

Présentation du guide santé mentale à destination des jeunes et des familles du 17e, fruit d'un travail collectif avec les membres du groupe de travail santé mentale des jeunes du Conseil Local de Santé Mentale. Une intervention du Quartier Jeunes viendra compléter ce temps.

Venez assister à une présentation du nouveau guide ressources en matière de santé mentale à destination des jeunes et de leurs familles dans le 17e arrondissement.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 10h00 à 11h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie 17e arrondissement 16-20 rue des Batignolles 75017 Paris