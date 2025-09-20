Présentation guidée du monument aux morts de Saint-François Place l’église .97118 Saint-François Saint-François

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le monument aux morts de Saint-François est incontournable afin de s’approprier l’histoire de la commune. De très jeunes hommes de toutes les sections sont partis combattre en France durant les deux guerres mondiales. Ce sera l’occasion de se réapproprier cet espace mémoriel.

