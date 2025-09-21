Présentation illustrée d’images d’archives de l’histoire et de l’architecture de la Manufacture des Œillets Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac Ivry-sur-Seine

Présentation illustrée d’images d’archives de l’histoire et de l’architecture de la Manufacture des Œillets Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h30 Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac Val-de-Marne

Gratuit. Rendez-vous à l’accueil du Crédac au 3e étage.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation illustrée d’images d’archives de l’histoire et de l’architecture de la Manufacture des Œillets, suivie d’une visite de l’exposition de l’artiste espagnole June Crespo.

Le Crédac est installé au dernier étage du bâtiment « américain » de la Manufacture des Œillets, fleuron du patrimoine industriel d’Ivry. Ce bâtiment de brique, de verre et d’acier, construit en 1913 sur le modèle américain de la Daylight Factory, est l’un des premiers exemples architecturaux du fonctionnalisme en France.

