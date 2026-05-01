Présentation insolite de l’église Saint-Sylvestre de Lantheuil et de ses abords Rue Saint-Sylvestre Ponts sur Seulles

Ponts sur Seulles

Présentation insolite de l’église Saint-Sylvestre de Lantheuil et de ses abords

Rue Saint-Sylvestre Eglise Saint Sylvestre Ponts sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite insolite de l’église Saint Sylvestre de Lantheuil Chorale avec Croq-Notes, saynettes, conférence, chansons avec l’orchestre Des fourmis dans les galoches , quizz, exposition et apéritif

Visite insolite du cimetière de l’église, présentation de la croix hosannière, de la chapelle de la famille Turgot, des tombeaux du Comte et de la Comtesse Boisgelin-Turgot, accompagnement par la Chorale Croq’Notes de Ponts-sur-Seulles. Mise en scène de la condamnation de la Comtesse par les Révolutionnaires, de l’appel à pétition des villageois, de sa grâce et mise en liberté en août 1794. Visite et Présentation des différents composants de l’église vus de l’extérieur chœur, sacristie, nef, transept et clocher. Entrée dans l’église et début de la conférence rappel de l’avis d’Arcisse de Caumont, présentation des biens classés, Saint Sylvestre selon la tradition catholique, légende de Saint Sylvestre de Lantheuil, présentation des choses auxquelles on ne peut accéder la cloche Émilie et les reliquaires. Pause musicale avec l’orchestre Des fourmis dans les galoches , deux chansons interprétées par l’orchestre et la chorale, puis concert la chorale Croq’Notes. Quizz sur le thème Comme on connaît les saints on les honore avec des proverbes sur la météo et les saints, en Français et en langue Normande. Mise en lumière de l’église et départ vers la salle des fêtes pour le verre de l’amitié et présentation d’une petite exposition sur les processions religieuses de la fin du XIXè siècle et début du XXè siècle, ainsi qu’une présentation des 4 églises de Ponts-sur-Seulles. .

Rue Saint-Sylvestre Eglise Saint Sylvestre Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 16 20 mairie@ponts-sur-seulles.com

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English : Présentation insolite de l’église Saint-Sylvestre de Lantheuil et de ses abords

Unusual visit to the church of Saint Sylvestre in Lantheuil: Choir with Croq-Notes, sketches, lecture, songs with the orchestra Des fourmis dans les galoches , quiz, exhibition and aperitif.

L’événement Présentation insolite de l’église Saint-Sylvestre de Lantheuil et de ses abords Ponts sur Seulles a été mis à jour le 2026-05-04 par Conseil Départemental du Calvados