Présentation interactive du Club d’échecs Givetois Centre Culturel Pierre Tassin Givet

Présentation interactive du Club d’échecs Givetois 20 et 21 septembre Centre Culturel Pierre Tassin Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez assister à la présentation interactive du Club d’échecs Givetois sur le parvis du Centre culturel Pierre Tassin.

Centre Culturel Pierre Tassin 22 Rue Méhul, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est 03 24 42 39 15 https://givet.fr/art-et-culture/ Cet ancien couvent des Récollectines, construit en 1680 et inscrit au titre des monuments historiques en 1980, abrite aujourd’hui le Centre culturel Pierre Tassin.

L’édifice accueille une bibliothèque comprenant 23 000 documents, répartis en une section jeunesse, une section adulte et des espaces de travail et de recherche, une ludothèque municipale, une salle de danse, une salle de conférences et une salle d’exposition.

Des expositions temporaires et permanentes (pipes Gambier) y sont organisées, ainsi que d’autres événements culturels : animations jeunesse autour du livre, rencontres d’auteurs…

