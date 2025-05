Présentation Jérôme Marcadé « Lieux d’Inspiration » – Rouen, 27 mai 2025 18:30, Rouen.

Seine-Maritime

Présentation Jérôme Marcadé « Lieux d’Inspiration » 33 Rue du Vieux Palais Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-05-27 18:30:00

fin : 2025-05-27 20:00:00

2025-05-27

Présentation du livre Lieux d’Inspiration en présence de l’auteur Jérôme Marcadé, organisée par les Editions des Falaises

Réservation à contact@editionsdesfalaises.fr

33 Rue du Vieux Palais

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie contact@editionsdesfalaises.fr

English : Présentation Jérôme Marcadé « Lieux d’Inspiration »

Presentation of the book Lieux d’Inspiration in the presence of author Jérôme Marcadé, organized by Editions des Falaises

Reservations at contact@editionsdesfalaises.fr

German :

Präsentation des Buches Lieux d’Inspiration in Anwesenheit des Autors Jérôme Marcadé, organisiert von den Editions des Falaises

Reservierung unter contact@editionsdesfalaises.fr

Italiano :

Presentazione del libro Lieux d’Inspiration in presenza dell’autore Jérôme Marcadé, organizzata dalle Edizioni delle Falaise

Prenotazioni su contact@editionsdesfalaises.fr

Espanol :

Presentación del libro Lieux d’Inspiration en presencia del autor Jérôme Marcadé, organizada por Editions des Falaises

Reservas en contact@editionsdesfalaises.fr

