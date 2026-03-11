Présentation Kogis, ensemble pour soigner la terre Pl. de la Libération La Réole

Présentation Kogis, ensemble pour soigner la terre

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Cinq sages de la communauté des amérindiens Kogis de Colombie arrivent en Europe. Ils parcourent le Rhône, de sa source glaciaire en Suisse jusqu’à son delta en Camargue. Leur sagesse ancestrale, combinée aux méthodes scientifiques actuelles, révèle des solutions novatrices pour restaurer l’équilibre naturel du fleuve. Cette rencontre entre savoirs traditionnels et modernes trace une voie originale pour la protection des écosystèmes et la préservation de l’environnement. Présentation du fi lm et des Kogis avant la séance. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

