Présentation « Le cinéma Le Majestic fait peau neuve »

Cinéma Le Majestic Montmorillon

Ce projet prévoit la rénovation d’un bâtiment communal situé en plein cœur de ville, loué par l’association l’Étoile, gestionnaire du Cinéma Le Majestic. La ville entreprend des travaux afin de mettre en valeur le bâtiment et d’améliorer son usage. Il a été présenté et validé par l’Architecte des Bâtiments de France puisque le projet est situé au sein du périmètre du Site patrimonial remarquable (SPR). Le projet a été conçu par l’agence d’architecture Pascal Barranger, basée à Châtellerault. Les travaux débuteront le 25 août, pour une durée de 8 mois. Ce projet a été créé en partenariat avec l’association gestionnaire afin d’intégrer leurs besoins.

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe en partenariat l’agence d’architecture et la ville de Montmorillon dans le cadre du Mois de l’architecture .

Cinéma Le Majestic 52 Boulevard de Strasbourg Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

