Présentation Les oiseaux marins du Cap Fréhel Plévenon

Salle des fêtes Plévenon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11 20:00:00

2025-09-11

Présentation interactive suivi d’échange avec le public sur les oiseaux marins du Cap Fréhel

Présenté par les Services Civiques Ambassadeurs du site Natura 2000 Cap d’Erquy-Cap Fréhel Clara Delahaye et Connie Giraudeau, sous le tutorat de Louisiane Burkart. .

Salle des fêtes Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

