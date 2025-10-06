PRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE CHRISTIAN LOUIS CASINO DE BARBAZAN Barbazan

PRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE CHRISTIAN LOUIS

CASINO DE BARBAZAN 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Christian Louis, l’écrivain originaire du Comminges, propose une immersion dans son dernier roman, Le Sommet de la peur dans le cadre des Nuits de la Lecture.

Ce thriller, ancré dans le village de Melles, explore une énigme fascinante à travers trois thèmes principaux l’archéologie, les radeaux sur la Garonne, et les brandons, ces traditions païennes liées au culte solaire. Fidèles à l’univers de l’auteur, les enquêteurs Blandine Pujol, une policière, et Vincent Darbon, un journaliste, plongent dans une course haletante à travers des lieux emblématiques et mystérieux des Pyrénées. L’intrigue, marquée par la poursuite d’un criminel impitoyable, tient le lecteur en haleine grâce à une succession de chapitres courts et percutants. Ce roman est non seulement une exploration de la richesse culturelle et archéologique du Comminges, mais aussi une célébration de ses traditions vivantes et de son patrimoine unique. .

English :

Comminges-born writer Christian Louis invites you to immerse yourself in his latest novel, Le Sommet de la peur , as part of the Nuits de la Lecture program.

German :

Christian Louis, der aus dem Comminges stammende Schriftsteller, bietet im Rahmen der Lesenächte einen Einblick in seinen neuesten Roman Le Sommet de la peur (Der Gipfel der Angst).

Italiano :

Christian Louis, scrittore originario di Comminges, propone un’immersione nel suo ultimo romanzo, Le Sommet de la peur (Il vertice della paura), nell’ambito delle Nuits de la Lecture (Notti di lettura).

Espanol :

Christian Louis, escritor nacido en Comminges, propone una inmersión en su última novela, Le Sommet de la peur (La cumbre del miedo), en el marco de las Nuits de la Lecture (Noches de lectura).

