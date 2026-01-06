PRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE CHRISTOPHE MARUFFY La Tuilerie Barbazan

PRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE CHRISTOPHE MARUFFY

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07 20:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Christophe Maruffy, auteur de Une aventure humaine est un ancien officier de l’Armée française, formé à l’École militaire préparatoire d’Autun puis à Saint-Cyr, Christophe Maruffy a consacré plus de quarante années de sa vie au service militaire.

Au cours de son parcours au sein de la Cavalerie blindée, de la Légion étrangère et des Troupes aéroportées, il a développé une profonde réflexion sur les dynamiques humaines, le service collectif et la résilience.

C’est lors de ses missions, notamment à Sarajevo en 1995, que Christophe Maruffy découvre la puissance de l’écriture poétique pour traduire les émotions et les questionnements nés des expériences de terrain. Père de sept enfants et profondément attaché à sa foi, il aborde dans ses écrits des thèmes universels tels que la mémoire, la transmission et la quête de sens.

Lors de cette conférence, le public pourra découvrir son œuvre et son parcours singulier, et échanger avec l’auteur sur ses poèmes et ses textes, qui témoignent d’une vie d’action et de réflexion.

A l’issue de la présentation, un cocktail vous sera offert. .

Christophe Maruffy, author of Une aventure humaine , is a former officer in the French Army. Trained at the École militaire préparatoire in Autun and then at Saint-Cyr, Christophe Maruffy has devoted over forty years of his life to military service.

