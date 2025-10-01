PRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE COLLINE HOARAU CASINO DE BARBAZAN Barbazan

Colline Hoarau est une auteure qui parvient à transformer des récits personnels en œuvres littéraires poignantes et inspirantes.

Présentation dans le cadre de la journée mondiale pour sensibiliser à la maladie de Parkinson.

Dans son roman Notre vie à trois , elle aborde avec finesse et sensibilité le quotidien d’un couple confronté à la maladie de Parkinson. À travers les voix d’Achille et d’Orchidée, le lecteur plonge dans une histoire où l’amour et le courage se dressent face aux défis imposés par la maladie. Ce roman est non seulement un hommage à la résilience humaine, mais aussi une exploration profonde du rôle crucial des aidants. En alternant les points de vue des protagonistes, Colline Hoarau offre une perspective nuancée et émotive sur la manière dont la maladie peut redéfinir les relations et la vie quotidienne. Sa capacité à capturer l’essence de ces expériences humaines complexes fait de ce livre un véritable hymne à la vie , incitant chacun à réfléchir sur la force de l’amour et la solidarité face à l’adversité. .

English :

Colline Hoarau is an author who transforms personal stories into poignant and inspiring works of literature.

Presented as part of World Parkinson’s Day.

German :

Colline Hoarau ist eine Autorin, der es gelingt, persönliche Geschichten in ergreifende und inspirierende literarische Werke zu verwandeln.

Präsentation im Rahmen des Welttages zur Aufklärung über die Parkinson-Krankheit.

Italiano :

Colline Hoarau è un’autrice che riesce a trasformare storie personali in opere letterarie toccanti e stimolanti.

Presentato nell’ambito della Giornata mondiale del Parkinson.

Espanol :

Colline Hoarau es una autora que consigue transformar historias personales en obras literarias conmovedoras e inspiradoras.

Presentado en el marco del Día Mundial del Parkinson.

