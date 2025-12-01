Présentation livre C’est pas joli joli à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Héloïse Bihan-Poudec et Valérie Jagueneau présenteront c’est pas joli, joli

L’amour tue. Le quotidien aussi.

Dans ce recueil noir et acide, les apparences s’effondrent, les certitudes s’effritent, et les pulsions prennent le pas sur la morale. Des femmes et des hommes, ordinaires en apparence, se débattent dans une humanité grise, poisseuse, où le sang éclabousse souvent le vernis des bonnes manières.

De la conserverie sanglante à l’hôtel chic parisien, des bois humides aux cuisines étincelantes, chaque nouvelle distille un malaise rampant, une tension viscérale, une chute qui happe.

C’est pas joli joli , mais c’est brillamment écrit. Une plongée dans les recoins les plus sombres de l’âme humaine. Entre humour noir, violence crue et satire sociale.

Vente et dédicace à la fin de la présentation. .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

English :

L’événement Présentation livre C’est pas joli joli à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2025-12-05 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ