Présentation Lyrique Elektra de Richard Strauss Maison Régionale de la Mémoire du Grand Est Souvenir Français Metz

Présentation Lyrique Elektra de Richard Strauss
Maison Régionale de la Mémoire du Grand Est Souvenir Français 6 Place de France Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Modérateur Philippe Stutzmann
15h 15h15 Accueil des participants.
15h15- 16h15 Présentation de l’œuvre de Richard Strauss par Patrick Thil, Président d’honneur du Cercle Lyrique de Metz.
Extraits musicaux et documents vidéo.
16h15 17h Rencontre avec le Maestro David Reiland, Chef de l’Orchestre national de Metz Grand Est. Échange et questions avec la salle.Adultes
Maison Régionale de la Mémoire du Grand Est Souvenir Français 6 Place de France Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Moderator: Philippe Stutzmann
15h 15h15: Welcome of participants.
3.15pm 4.15pm: Presentation of Richard Strauss’s work by Patrick Thil, Honorary President of the Cercle Lyrique de Metz.
Musical excerpts and video documents.
4.15pm 5pm: Meeting with Maestro David Reiland, Conductor of the Orchestre national de Metz Grand Est. Discussion and questions from the audience.
German :
Moderator: Philippe Stutzmann
15h- 15h15 Begrüßung der Teilnehmer.
15.15- 16.15 Uhr: Vorstellung des Werks von Richard Strauss durch Patrick Thil, Ehrenpräsident des Cercle Lyrique de Metz.
Musikalische Auszüge und Videodokumente.
16.15 17.00 Uhr: Treffen mit Maestro David Reiland, Chef des Orchestre National de Metz Grand Est. Austausch und Fragen mit dem Saal.
Italiano :
Moderatore: Philippe Stutzmann
15.00 15.15: Benvenuto ai partecipanti.
15.15-16.15: Presentazione dell’opera di Richard Strauss da parte di Patrick Thil, presidente onorario del Cercle Lyrique de Metz.
Estratti musicali e documenti video.
16.15-17.00: Incontro con il Maestro David Reiland, Direttore dell’Orchestre national de Metz Grand Est. Discussione e domande del pubblico.
Espanol :
Moderador: Philippe Stutzmann
15.00 15.15 h: Bienvenida a los participantes.
15.15 16.15 h: Presentación de la obra de Richard Strauss por Patrick Thil, Presidente de Honor del Círculo Lírico de Metz.
Extractos musicales y documentos de vídeo.
16:15 17:00: Encuentro con el Maestro David Reiland, Director de la Orquesta Nacional de Metz Gran Este. Debate y preguntas del público.
