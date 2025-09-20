Présentation musicale d’un instrument de la collection (par Jean-Luc Ho) l’Hôtel de Barneville Valenciennes

Présentation musicale d’un instrument de la collection (par Jean-Luc Ho) Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 l’Hôtel de Barneville Nord

gratuit accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Première participation et ouverture exceptionnelle de cet ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle. Venez découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu encore en chantier et qui accueillera prochainement Harmonia Sacra-ensemble Baroque de Valenciennes pour être un lieu de référence de la musique des anciens Pays-Bas méridionaux.

Pendant l’ouverture profiter de visites des lieux, d’expositions ou encore de présentation de clavecins.

Ouverture en continu samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h.

samedi 20 septembre 11h et 15h:

Accès libre sans réservation

l'Hôtel de Barneville 16 avenue des Dentellières 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 07 49 17 78 55 https://www.hoteldebarneville.com/ Hôtel particulier du XVIIIe siècle inscrit monument historique au cœur de la ville de Valenciennes (France), l'Hôtel de Barneville vient d'être repris par l'association Harmonia Sacra qui souhaite en faire un centre artistique et culturel de référence pour la connaissance et l'interprétation de la musique ancienne.

Ce lieu unique renfermera une exceptionnelle collection de clavecins réunis par le concertiste Jean-Luc Ho et le facteur Emile Jobin, et accueillera artistes en résidences, formations, concerts et rencontres professionnelles autour de l’interprétation des répertoires pour claviers anciens. Une collection vivante unique en France. – arrêt de tram à proximité immédiate (station sous préfecture)

– parking sécurisé des Dentellières à proximité immédiate

L’Hôtel particulier Barneville

