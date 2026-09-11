Présentation musicale orgue Silbermann, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster

Informations pratiques

Présentation musicale orgue Silbermann Dimanche 20 septembre, 16h00 Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation musicale de l’orgue André Silbermann assurée par Marc Baumann, organiste titulaire.

Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Ebersmunster, 67600 Ebersmunster, France Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est Ancienne église des pères bénédictins, de style italien. Elle a subi des dommages de guerre (destruction des vitraux). Orgues Silbermann.

Présentation musicale de l’orgue André Silbermann assurée par Marc Baumann, organiste titulaire.

©AmisAbbatialeEbersmunster