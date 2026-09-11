Présentation musicale orgue Silbermann, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne église abbatiale Saint-Maurice · Ebersmunster
Informations pratiques
Présentation musicale orgue Silbermann Dimanche 20 septembre, 16h00 Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Présentation musicale de l’orgue André Silbermann assurée par Marc Baumann, organiste titulaire.
Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Ebersmunster, 67600 Ebersmunster, France Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est Ancienne église des pères bénédictins, de style italien. Elle a subi des dommages de guerre (destruction des vitraux). Orgues Silbermann.
Présentation musicale de l’orgue André Silbermann assurée par Marc Baumann, organiste titulaire.
©AmisAbbatialeEbersmunster
À voir aussi à Ebersmunster (Bas-Rhin)
- Récital d’orgue Ebersmunster 13 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine 2026 Ebersmunster 19 septembre 2026
- Visite libre d’une église abbatiale, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster 19 septembre 2026
- Sans elles, pas d’histoire : la part des femmes dans la mémoire des Étichonides, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster 19 septembre 2026
- Présentation musicale d’un orgue Silbermann, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster 19 septembre 2026