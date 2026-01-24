Présentation nouveaux cocktails* Guéret
Présentation nouveaux cocktails* Guéret samedi 21 février 2026.
Présentation nouveaux cocktails*
27 Rue du Prat Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Présentation des nouveaux cocktails*
*(l’alcool dangereux pour la santé a consommer avec modération) .
27 Rue du Prat Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 11 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Présentation nouveaux cocktails*
L’événement Présentation nouveaux cocktails* Guéret a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Grand Guéret