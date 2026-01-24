Présentation nouveaux cocktails*

27 Rue du Prat Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Présentation des nouveaux cocktails*

*(l’alcool dangereux pour la santé a consommer avec modération) .

27 Rue du Prat Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 11 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation nouveaux cocktails*

L’événement Présentation nouveaux cocktails* Guéret a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Grand Guéret