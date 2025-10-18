Présentation officielle du Livre d’Albert Schreiber Wasselonne
Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : Entrée libre
Début : Samedi 2025-10-18 18:00:00
Samedi 18 octobre 2025 à 18h
Eglise protestante
Présentation officielle du Livre d’Albert Schreiber Le journal de Voyage de Jean-André Silbermann »
Entrée libre
Renseignements Les Amis de l'Orgue Silbermann
Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 20 62 grillejph@live.fr
