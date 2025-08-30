PRÉSENTATION OFFICIELLE LIVRE PNR CF Lagrasse
PRÉSENTATION OFFICIELLE LIVRE PNR CF Lagrasse samedi 30 août 2025.
4 Rive Gauche Lagrasse Aude
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-08-30 11:00:00
fin : 2025-08-30 14:00:00
2025-08-30
Le Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes a l’honneur de vous inviter à la présentation officielle du livre « Mémoires culinaires en Corbières-Fenouillèdes ».
Au programme
11h00 Prises de parole des élus
11h30 Table ronde « Les secrets de fabrication » avec l’auteur Philippe Motta, le photographe Idriss Bigou-Gilles et l’éditeur Frédéric Lisak
12h00 Rencontres, dédicaces, découverte de l’exposition photographique Mémoires culinaires et dégustation du terroir Interviews possibles
Confirmation de présence avant le lundi 25 août
4 Rive Gauche Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 33 99 80 contact@lesartsdelire.fr
English :
The Corbières-Fenouillèdes Regional Nature Park is pleased to invite you to the official presentation of the book « Mémoires culinaires en Corbières-Fenouillèdes ».
Program:
11h00 Speeches by elected representatives
11:30 a.m. Round-table discussion on « Les secrets de fabrication » with author Philippe Motta, photographer Idriss Bigou-Gilles and publisher Frédéric Lisak
12h00 Meetings, book signings, discovery of the « Mémoires culinaires » photo exhibition and tasting of local produce Interviews possible
Please confirm attendance by Monday August 25
German :
Der regionale Naturpark Corbières-Fenouillèdes hat die Ehre, Sie zur offiziellen Präsentation des Buches « Mémoires culinaires en Corbières-Fenouillèdes » einzuladen.
Auf dem Programm stehen
11.00 Uhr Wortmeldungen der gewählten Vertreter
11.30 Uhr Runder Tisch « Die Geheimnisse der Herstellung » mit dem Autor Philippe Motta, dem Fotografen Idriss Bigou-Gilles und dem Verleger Frédéric Lisak
12.00 Uhr Begegnungen, Signierstunden, Besichtigung der Fotoausstellung « Mémoires culinaires » (Kulinarische Erinnerungen) und Kostproben aus der Region Interviews möglich
Bestätigung der Anwesenheit bis Montag, den 25. August
Italiano :
Il Parco Naturale Regionale Corbières-Fenouillèdes è lieto di invitarvi alla presentazione ufficiale del libro « Mémoires culinaires en Corbières-Fenouillèdes ».
Il programma:
11:00 Interventi dei rappresentanti eletti
11.30 Tavola rotonda su « I segreti del fare » con l’autore Philippe Motta, il fotografo Idriss Bigou-Gilles e l’editore Frédéric Lisak
12:00 Incontri, firme di libri, scoperta della mostra fotografica « Memorie culinarie » e degustazione di prodotti locali Interviste a disposizione
Conferma di partecipazione entro lunedì 25 agosto
Espanol :
El Parque Natural Regional de Corbières-Fenouillèdes tiene el placer de invitarle a la presentación oficial del libro « Mémoires culinaires en Corbières-Fenouillèdes ».
Programa
11:00 Discursos de los representantes elegidos
11.30 h Mesa redonda sobre « Los secretos del hacer » con el autor Philippe Motta, el fotógrafo Idriss Bigou-Gilles y el editor Frédéric Lisak
12:00 Encuentros, firma de libros, descubrimiento de la exposición fotográfica « Memorias culinarias » y degustación de productos locales Entrevistas disponibles
Confirmación de asistencia antes del lunes 25 de agosto
