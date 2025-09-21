Présentation orgue et concert d’orgue Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi Albi

Présentation orgue et concert d’orgue Dimanche 21 septembre, 15h30 Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi Tarn

Sans réservation. 600 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation de l’orgue de la cathédrale Sainte-Cécile, suivie d’un concert d’orgue avec Frédéric Deschamps, organiste titulaire.

Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi 5 boulevard général Sibille, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie Édifice bâti à partir de 1282, au lendemain de la croisade contre les Albigeois. L’essentiel du vaisseau est achevé à la fin du XIVe siècle, de même que le premier étage du clocher. Les trois derniers étages du clocher ont été bâtis au XVIe siècle. L’aspect actuel a été modifié dans les parties hautes au moment de la restauration menée au XIXe siècle par César Daly. L’entrée côté sud s’effectue par une porte due à Dominique de Florence (1410) et par un baldaquin datant de 1535. A l’intérieur, la voûte est ornée de peintures du début du XVIe siècle. Fresques du XVe siècle. Le jubé du chœur est d’époque gothique.

