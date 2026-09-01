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Présentation ouvrage 30 ans du musée de la carte postale Musée de la Carte Postale Baud

vendredi 18 septembre 2026 · Musée de la Carte Postale · Baud

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Musée de la Carte Postale
Adresse
3, Avenue Jean Moulin
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Présentation ouvrage 30 ans du musée de la carte postale

Musée de la Carte Postale 3, Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Le musée a 30 ans ! Pour l’occasion, nous vous invitons à découvrir l’ouvrage spécialement conçu par les éditions Locus Solus. Vous saurez tout sur le petit carton voyageur et notre musée !
18h30 – gratuit sur inscription.   .

Musée de la Carte Postale 3, Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14 

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English :

L’événement Présentation ouvrage 30 ans du musée de la carte postale Baud a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BAUD Communauté

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