Présentation ouvrage 30 ans du musée de la carte postale Musée de la Carte Postale Baud
vendredi 18 septembre 2026 · Musée de la Carte Postale · Baud
Informations pratiques
Baud
Présentation ouvrage 30 ans du musée de la carte postale
Musée de la Carte Postale 3, Avenue Jean Moulin Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le musée a 30 ans ! Pour l’occasion, nous vous invitons à découvrir l’ouvrage spécialement conçu par les éditions Locus Solus. Vous saurez tout sur le petit carton voyageur et notre musée !
18h30 – gratuit sur inscription. .
Musée de la Carte Postale 3, Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14
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English :
L’événement Présentation ouvrage 30 ans du musée de la carte postale Baud a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BAUD Communauté
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