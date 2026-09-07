Présentation par un architecte du patrimoine des travaux de restauration réalisés sur l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Présentation par un architecte du patrimoine des travaux de restauration réalisés sur l’église Notre-Dame Samedi 19 septembre, 14h00 Église Notre-Dame Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Depuis le début des travaux de restauration du clos et couvert de l’église Notre-Dame fin 2022, le chantier a bien avancé !

M. Capiaumont, architecte du patrimoine assurant la maîtrise d’œuvre, vous présente les travaux réalisés sur le plus ancien monument de Bar-le-Duc, le déroulé, les corps de métiers impliqués et les partis pris de restauration qui ont été choisis.

Église Notre-Dame 3 Rue Jeanne d’Arc, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 0329761467 Sur l’emplacement d’un premier sanctuaire dédié à la Vierge, est fondé en 1088, par la comtesse de Bar Sophie, un prieuré bénédictin. L’église Notre-Dame est construite entre les XIe et XVIIIe siècles et présente plusieurs styles architecturaux. A l’origine dans un style roman, elle est remaniée au XIIIe siècle dans un style gothique. Les chapelles sont édifiées au fil du temps. L’église Notre-Dame est classée au titre des monuments historiques depuis 1981.

A remarquer : dans le bras sud du transept, le bas-relief des Litanies de la Vierge attribué au sculpteur Jean Croq, sculpteur flamand actif dans le Barrois et en Lorraine à la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle. Accès PMR Ouvert toute l’année. Ouvert tous les jours de 8h à 19h. Visite guidée (se renseigner auprès de l’office du tourisme).

Depuis le début des travaux de restauration du clos et couvert de l’église Notre-Dame fin 2022, le chantier a bien avancé !

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