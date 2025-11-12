PRESENTATION PLATEFORME FORDINDUSTRIE ET TOURNEE DES METIERS DE DEMAIN (PUBLIC JEUNES) Agence Les Mureaux Les Mureaux

PRESENTATION PLATEFORME FORDINDUSTRIE ET TOURNEE DES METIERS DE DEMAIN (PUBLIC JEUNES) Agence Les Mureaux Les Mureaux mercredi 12 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T13:30:00 – 2025-11-12T15:00:00

Viens découvrir le secteur de l’industrie, les métiers de demain !

Présentation de la tournée des métiers de demain ( nouveaux métiers, visite entreprises) et la plateforme de jeu FORINDUSTRIE ! Tu pourras participer au grand défi !

