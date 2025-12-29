Présentation polars Médiathèque Breuil-Magné
Présentation polars Médiathèque Breuil-Magné samedi 28 février 2026.
Présentation polars
Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné Charente-Maritime
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 15:00:00
2026-02-28
Présentation des dernières acquisitions en matière de polars.
Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 93 24 alivreouvert17870@outlook.fr
English : Presentation polars
Presentation of the latest acquisitions in crime fiction.
