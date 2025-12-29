Présentation polars Médiathèque Breuil-Magné

Présentation polars

Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné Charente-Maritime

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 15:00:00

2026-02-28

Présentation des dernières acquisitions en matière de polars.

Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 93 24 alivreouvert17870@outlook.fr

English : Presentation polars

Presentation of the latest acquisitions in crime fiction.

