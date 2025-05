PRÉSENTATION PUBLIQUE DE L’ABEILLE VERTE AVEC OPTION VISITE DE SITE – Lodève, 21 mai 2025 07:00, Lodève.

Hérault

PRÉSENTATION PUBLIQUE DE L’ABEILLE VERTE AVEC OPTION VISITE DE SITE 17 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault

Début : 2025-05-21

fin : 2025-05-21

2025-05-21

Participez à la présentation publique de L’Abeille Verte et découvrez leurs actions pour l’environnement. Option visite de site pour voir concrètement leur démarche écologique et locale. Ouvert à toutes et tous !

À la découverte de L’Abeille Verte présentation publique & visite de site

Curieux de découvrir ce qui se cache derrière L’Abeille Verte ? Une présentation publique pour tout comprendre de leurs activités, engagements et fonctionnement. Que vous soyez simple curieux, futur bénévole, partenaire potentiel ou voisin intéressé, cette rencontre est ouverte à tous !

Au programme une présentation conviviale des missions, projets et actions pour l’environnement, suivie — pour ceux qui le souhaitent — d’une visite du site. C’est l’occasion de voir concrètement comment ils œuvrent au quotidien pour une transition écologique locale et solidaire.

Venez poser vos questions, rencontrer l’équipe, et peut-être même vous impliquer ! .

17 Boulevard Jean Jaurès

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 92 70 communication@labeilleverte.net

English :

Take part in the public presentation of L’Abeille Verte and discover their actions for the environment. Site visit option to see their ecological and local approach in action. Open to all!

German :

Nehmen Sie an der öffentlichen Präsentation von L?Abeille Verte teil und erfahren Sie mehr über ihre Umweltaktivitäten. Optionale Standortbesichtigung, um ihre ökologische und lokale Vorgehensweise konkret zu sehen. Offen für alle!

Italiano :

Partecipate a una presentazione pubblica di L’Abeille Verte e scoprite cosa fanno per proteggere l’ambiente. Possibilità di visitare il sito per vedere in azione il loro approccio ecologico e locale. Aperto a tutti!

Espanol :

Participe en una presentación pública de L’Abeille Verte y descubra lo que hacen para proteger el medio ambiente. Posibilidad de visitar sus instalaciones para ver en acción su enfoque ecológico y local. Abierto a todos

