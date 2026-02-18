Présentation Rallye Aïcha des Gazelles Parking du Super U La Turballe

Présentation Rallye Aïcha des Gazelles

Parking du Super U 2 rue des Pins La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

Présentation du véhicule de l’équipage 244 au départ du Rallye Aïcha des Gazelles qui se déroulera du 27 mars au 11 avril 2026 au Maroc.

Récolte de peluches au profit des enfants soignés par l’association caritative “Cœur de Gazelles”. .

Parking du Super U 2 rue des Pins La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 41 85 52 amazonesrag@gmail.com

