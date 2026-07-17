Présentation rentrée litteraire, Bibliothèque de Mecleuves Frontigny, Mécleuves

Informations pratiques

Présentation rentrée litteraire Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque de Mecleuves Frontigny Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Présentation de la sélection de la rentrée littéraire de septembre en partenariat avec « la Petite Librairie d’Ars sur Moselle »

Bibliothèque de Mecleuves Frontigny 16 chemin de la Botte 57245 mecleuves Mécleuves 57245 Moselle Grand Est 03 87 38 17 61 http://www.bibliotheque-mecleuves.fr [{« type »: « email », « value »: « Bibliotheque.mecleuves@orange.fr »}] Bibliothèque municipale Parking

Biblis en folie 2026

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