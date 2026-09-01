Présentation saison culturelle 2026-2027 de la ville de Billère Médiathèque d’Este Billère
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque d'Este · Billère
Informations pratiques
Billère
Présentation saison culturelle 2026-2027 de la ville de Billère
Médiathèque d’Este 3 Rue de la Pléiade Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Présentation de la saison culturelle 2026-2027 de la ville de Billère .
Médiathèque d’Este 3 Rue de la Pléiade Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 03 30 culture@ville-billere.fr
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English : Présentation saison culturelle 2026-2027 de la ville de Billère
L’événement Présentation saison culturelle 2026-2027 de la ville de Billère Billère a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
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