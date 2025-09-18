Présentation saison culturelle de Louvigné-du-Désert Louvigné-du-Désert

Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Théâtre, musique, venez découvrir la programmation de cette nouvelle saison 2025-2026 au théâtre de Jovence. Coups de coeur et nouveaux rendez-vous, on vous dit tout ! Cette présentation gratuite et ouverte à tous sera suivie d’un moment de partage et de convivialité. .

Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 50 08

