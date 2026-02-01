Présentation saison taurine 2026 Club Taurin Aureillois Aureille

Présentation saison taurine 2026 Club Taurin Aureillois

Samedi 28 février 2026 à partir de 19h. Manade Agu (entre Aureille et Eyguières) Aureille Bouches-du-Rhône

Le Club Taurin Aureillois vous invite à la présentation de la saison taurine 2026, le samedi 28 février à partir de 19h, à la manade Agu !

Organisé par le Club Taurin Aureillois, à la manade Agu, située entre Aureille et Eyguières, au lieu-dit du Petit Brahis



19h présentation de la saison taurine 2026

20h30 bodéga, animée par DJ Borghi

Petite restauration sur place .

Manade Agu (entre Aureille et Eyguières) Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81

English :

The Club Taurin Aureillois invites you to the presentation of the 2026 bullfighting season on Saturday 28 February from 7pm at the Agu manade!

