Présentation – salle des fêtes de Palluel salle des fêtes Palluel

Présentation – salle des fêtes de Palluel 20 et 21 septembre salle des fêtes Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation des documents en rapport à la commémoration du centenaire du monument aux morts samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

salle des fêtes Rue d’en haut 62680 PALLUEL Palluel 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025