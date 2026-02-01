Présentation Temporada 2026 Club Taurin Mouriésen Moulin Peyre Mouriès

Présentation Temporada 2026 Club Taurin Mouriésen

Samedi 21 février 2026 à partir de 19h. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Le Club Taurin Mouriésen vous convie à la Présentation de la Temporada 2026, samedi 21 février, à partir de 19h au Moulin Peyre !

Organisé par le Club Taurin Mouriésen



Le Club Taurin est heureux de vous inviter à sa présentation de la saison taurine 2026.

Suivi d’un apéritif. .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

English :

The Club Taurin Mouriésen invites you to the Presentation of the 2026 Season on Saturday, 21st February, starting at 7pm at Moulin Peyre!

