Présentation thématique Retrouver son ancêtre soldat de l’empire Rue du Clos du pin La Bernerie-en-Retz

Présentation thématique Retrouver son ancêtre soldat de l’empire

Rue du Clos du pin La Gare La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La societé des Historiens du Pays de Retz vous convie à une présentation thématique animée par le Cercle Généalogique de Pays de Retz à la Bernerie-en-Retz.

Dans le cadre des formations généalogiques, cette présentation thématique sur le thème Retrouver son ancêtre soldat de l’Empire , sera présentée par Laurent Alcédo et Marie-Pierre Dousset du Cercle Généalogique du Pays de Retz.

Une matinée idéale pour les passionnés d’histoire ou de généalogie, débutants comme confirmés !

Nous avons tous dans nos ancêtres un ou plusieurs soldats des armées napoléoniennes, nés entre 1780 et 1795. Cette présentation à deux voix, documentée et dynamique, vous apprendra à reconstituer leur parcours militaire à partir des registres de conscription, des archives du ministère des Armées ou de bases en ligne.

Nouvelle Maison de l’Histoire ancienne gare de La Bernerie-en-Retz.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

.

Rue du Clos du pin La Gare La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

English :

The Societé des Historiens du Pays de Retz invites you to a themed presentation hosted by the Cercle Généalogique de Pays de Retz at La Bernerie-en-Retz.

German :

Die Societé des Historiens du Pays de Retz lädt Sie zu einer thematischen Präsentation ein, die vom Cercle Généalogique de Pays de Retz in La Bernerie-en-Retz geleitet wird.

Italiano :

La Société des Historiens du Pays de Retz vi invita a una presentazione a tema ospitata dal Cercle Généalogique de Pays de Retz a La Bernerie-en-Retz.

Espanol :

La Société des Historiens du Pays de Retz le invita a una presentación temática organizada por el Cercle Généalogique de Pays de Retz en La Bernerie-en-Retz.

