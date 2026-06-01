Présentation « Vie quotidienne », Musée et Site Gallo-Romains du Fâ, Barzan

Présentation « Vie quotidienne » 13 et 14 juin Musée et Site Gallo-Romains du Fâ Charente-Maritime

Animation comprise dans votre billet d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Dans l’ambiance d’une domus romaine, le visiteur découvre les objets courants utilisés par nos ancêtres ainsi que leur mode de fabrication et leur signification sociale : ustensiles, poteries, jeux…

Musée et Site Gallo-Romains du Fâ 25 Route du Fâ, 17120 Barzan, France Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546904366 https://www.fa-barzan.com Dans un panorama exceptionnel au-dessus de l’estuaire de la Gironde, le site archéologique du Fâ à Barzan, en Charente-Maritime, vous accueille pour un voyage dans le monde gallo-romain. Véritable gisement pour les scientifiques, il dévoile peu à peu une ville portuaire antique, l’une des plus importantes de la façade atlantique ayant joué un rôle économique de premier plan en lien avec Mediolanum (Saintes). Autoroute A10, sortie 36 direction Jonzac/Pons puis Gémozac et Cozes.

Dans l’ambiance d’une domus romaine, le visiteur découvre les objets courants utilisés par nos ancêtres ainsi que leur mode de fabrication et leur signification sociale : ustensiles, poteries, jeux…

© Site du Fâ