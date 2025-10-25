Présentation Villanova 1750 2050 Rodez

Présentation Villanova 1750 2050 Rodez samedi 25 octobre 2025.

Présentation Villanova 1750 2050

5 place Sainte-Catherine Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Dans le cadre du Mois de l’Architecture Occitanie et de l’exposition DESS(E)INS, l’architecte et artiste Jean Massip présentera une métamorphose utopique de la bastide de Villeneuve d’Aveyron pour 2050. Passionnant !

L’architecte et artiste aveyronnais Jean Massip présentera ses peintures, dessins et une imposante maquette de Villeneuve transformée en 2050, offrant une vision utopique pour adapter cette cité médiévale aujourd’hui classée parmi les plus beaux villages de France aux défis climatiques et sociétaux. Son objectif est d’imaginer pour les générations futures une nouvelle manière de vivre, de se cultiver et de travailler dans une cité idéale. .

5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 66 45 caue@caueaveyron.fr

English :

As part of the Mois de l?Architecture Occitanie and the DESS(E)INS exhibition, architect and artist Jean Massip will present a utopian metamorphosis of the bastide town of Villeneuve d?Aveyron for 2050. Fascinating stuff!

German :

Im Rahmen des Monats der Architektur Okzitanien und der Ausstellung DESS(E)INS wird der Architekt und Künstler Jean Massip eine utopische Metamorphose der Bastide von Villeneuve d’Aveyron für das Jahr 2050 vorstellen. Spannend!

Italiano :

Nell’ambito del Mese dell’architettura dell’Occitania e della mostra DESS(E)INS, l’architetto e artista Jean Massip presenterà una metamorfosi utopica della cittadina di Villeneuve d’Aveyron per il 2050. Sarà affascinante!

Espanol :

En el marco del Mes de la Arquitectura de Occitanie y de la exposición DESS(E)INS, el arquitecto y artista Jean Massip presentará una metamorfosis utópica de la ciudad bastida de Villeneuve d’Aveyron para 2050. Será fascinante

L’événement Présentation Villanova 1750 2050 Rodez a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)