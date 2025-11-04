Présentation « Zoom industrie » avec l’UIMM Mardi 4 novembre, 13h00 Agence PAMIERS Ariège

Un outil interactif et visuel pour découvrir les entreprises industrielles de la région : Cartographie, Vidéos métiers, Visites virtuelles, Offres d’emploi, etc. Durée : environ 1h

L’UIMM Occitanie et la Région Occitanie vous proposent un outil pour découvrir les métiers de l’industrie. Inscription sur « Mes évènements emploi » Lieu : Forum industrie à Pamiers / Salle Fernan – Route de Las Parets

Agence PAMIERS 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitania

