Présentations de dessins d’Elisabeth Ballet Musée d’art moderne et contemporain Saint-Priest-en-Jarez

Présentations de dessins d’Elisabeth Ballet 20 et 21 septembre Musée d’art moderne et contemporain Loire

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Au fil de l’image présente une sélection de dessins réalisés à l’occasion d’une recherche dans le domaine du textile. À partir de relevés photographiques dans des usines et ateliers, Élisabeth Ballet mène un travail de remémoration par le dessin, accompagné d’une publication : Travail à façon.

Musée d'art moderne et contemporain Rue Fernand Léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez, France Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477795252 https://mamc.saint-etienne.fr

©Elisabeth Ballet