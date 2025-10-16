Présentations de la collection Geneviève Thibault de Chambure Bibliothèque nationale de France Paris
Présentations de la collection Geneviève Thibault de Chambure Bibliothèque nationale de France Paris jeudi 16 octobre 2025.
Salle de conférence
Présentations de la collection Geneviève Thibault de Chambure (XVIIe-XVIIIe siècles)
Analyse et restitution musicale d’une sélection d’œuvres
Masterclass d’Emmanuelle Haïm
Moments musicaux
Étudiant·es du département des musiques anciennes et des pratiques historiques du CRR et du CNSMDP
En partenariat avec le la Bibliothèque nationale de France, les Arts Florissants et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Hommage à la collection Geneviève Thibault de Chambure
Trésors musicaux italiens et français
Le jeudi 16 octobre 2025
de 09h45 à 18h30
gratuit
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-16T12:45:00+02:00
fin : 2025-10-16T21:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-16T09:45:00+02:00_2025-10-16T18:30:00+02:00
Bibliothèque nationale de France 5, rue Vivienne 75002 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis