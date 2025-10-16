Présentations de la collection Geneviève Thibault de Chambure Bibliothèque nationale de France Paris

Présentations de la collection Geneviève Thibault de Chambure Bibliothèque nationale de France Paris jeudi 16 octobre 2025.

Salle de conférence

Présentations de la collection Geneviève Thibault de Chambure (XVIIe-XVIIIe siècles)

Analyse et restitution musicale d’une sélection d’œuvres

Masterclass d’Emmanuelle Haïm

Moments musicaux

Étudiant·es du département des musiques anciennes et des pratiques historiques du CRR et du CNSMDP

En partenariat avec le la Bibliothèque nationale de France, les Arts Florissants et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Hommage à la collection Geneviève Thibault de Chambure

Trésors musicaux italiens et français

Le jeudi 16 octobre 2025

de 09h45 à 18h30

gratuit

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque nationale de France 5, rue Vivienne 75002 Paris

