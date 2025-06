Présentations de la saison 2025-2026 à La Mégisserie + Garderie Artistique – La Mégisserie Saint-Junien 25 juin 2025 19:30

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Comme chaque année, La Mégisserie à Saint-Junien vous invite à un moment incontournable la présentation de saison ! Venez découvrir en images et en mots les spectacles, les artistes, les projets participatifs et les émotions qui composeront cette nouvelle année culturelle. L’équipe vous dévoilera une saison pleine de promesses dans une ambiance conviviale, propice aux échanges et aux retrouvailles. Ces présentations se termineront par un pot de l’amitié.

Pendant que les parents s’installent confortablement pour savourer cette soirée, une garderie artistique est proposée aux enfants de 6 à 9 ans.

Animée par Clément Delperié, comédien du Théâtre de l’Hydre et diplômé de l’ESTU, cette garderie artistique prend la forme d’un atelier théâtre ludique conçu spécialement pour l’occasion.

Un premier pas festif et chaleureux vers une saison riche en découvertes !

Réservations conseillées. .

