Présentations de la saison 2026-2027 à La Mégisserie La Mégisserie Saint-Junien
samedi 19 septembre 2026 · La Mégisserie · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Présentations de la saison 2026-2027 à La Mégisserie
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La Mégisserie ouvre sa saison 26/27 !
Rendez-vous le 19 septembre 2026 pour une journée festive placée sous le signe de la création, de la découverte et du partage.
Dès 14h, participez à l’atelier « Le trône et le marteau » avec Jérémie Garry et contribuez à la construction collective d’un trône atypique en chutes de bois. Quelques minutes ou plusieurs heures : chacun peut participer ! Gratuit.
À 16h et 16h30, découvrez les coulisses du théâtre lors de visites guidées.
À 18h, découvrez la nouvelle programmation autour de la thématique « Histoire et pouvoir », suivie d’un pot convivial.
À 20h30, place au cirque avec Ancrage de la compagnie SenCirk : un spectacle puissant et poétique inspiré de la culture sénégalaise, qui explore les liens entre l’humain et la nature.
Une journée pour se retrouver et célébrer ensemble cette nouvelle saison ! .
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98
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English : Présentations de la saison 2026-2027 à La Mégisserie
L’événement Présentations de la saison 2026-2027 à La Mégisserie Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres de Limousin
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