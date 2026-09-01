Présentations de la saison 2026-2027 à La Mégisserie La Mégisserie Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Présentations de la saison 2026-2027 à La Mégisserie

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Mégisserie ouvre sa saison 26/27 !

Rendez-vous le 19 septembre 2026 pour une journée festive placée sous le signe de la création, de la découverte et du partage.

Dès 14h, participez à l’atelier « Le trône et le marteau » avec Jérémie Garry et contribuez à la construction collective d’un trône atypique en chutes de bois. Quelques minutes ou plusieurs heures : chacun peut participer ! Gratuit.

À 16h et 16h30, découvrez les coulisses du théâtre lors de visites guidées.

À 18h, découvrez la nouvelle programmation autour de la thématique « Histoire et pouvoir », suivie d’un pot convivial.

À 20h30, place au cirque avec Ancrage de la compagnie SenCirk : un spectacle puissant et poétique inspiré de la culture sénégalaise, qui explore les liens entre l’humain et la nature.

Une journée pour se retrouver et célébrer ensemble cette nouvelle saison ! .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentations de la saison 2026-2027 à La Mégisserie

L’événement Présentations de la saison 2026-2027 à La Mégisserie Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres de Limousin