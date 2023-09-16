Présentations de l’histoire du lieu et du chantier en cours Château de Grignan Grignan

Présentations de l’histoire du lieu et du chantier en cours 16 et 17 septembre 2023 Château de Grignan Drôme

Le matin, présentation du château, de son histoire et du chantier en cours, en extérieur.

Le Château de Grignan est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village. Témoin de l'architecture Renaissance et du classicisme français, l'édifice a connu une histoire mouvementée. Château fort mentionné dès le XIe siècle, il est transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par la famille des Adhémar. Au XVIIe siècle, la marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa fille Françoise-Marguerite. Démantelé à la Révolution puis reconstruit au début du XXe siècle, il appartient depuis 1979 au Département de la Drôme qui poursuit un programme ambitieux de restaurations et d'acquisitions. Classé Monument historique en 1993 et labellisé Musée de France, le Château de Grignan offre aux visiteurs de précieux témoignages sur l'art de vivre à différentes époques.

