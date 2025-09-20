Présentations de savoir-faire Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Présentations de savoir-faire Journées Européennes du Patrimoine

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Démonstrations de savoir-faire par des artisans d’art autour des différents matériaux au cœur de nos édifices anciens le bois, la pierre, le métal et le verre.

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine patrimoinetourisme@cdc4b.com

English : Présentations de savoir-faire Journées Européennes du Patrimoine

Demonstrations of craftsmanship by artisans working with the various materials found in our historic buildings: wood, stone, metal and glass.

German : Présentations de savoir-faire Journées Européennes du Patrimoine

Kunsthandwerker demonstrieren ihr Können rund um die verschiedenen Materialien, die in unseren alten Gebäuden verwendet werden: Holz, Stein, Metall und Glas.

Italiano : Présentations de savoir-faire Journées Européennes du Patrimoine

Dimostrazioni delle abilità degli artigiani che utilizzano i diversi materiali alla base dei nostri antichi edifici: legno, pietra, metallo e vetro.

Espanol : Présentations de savoir-faire Journées Européennes du Patrimoine

Demostraciones de las habilidades de los artesanos que utilizan los diferentes materiales en el corazón de nuestros edificios antiguos: madera, piedra, metal y vidrio.

