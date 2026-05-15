Présentations pédagogiques EN SCENE Le Colisée Biarritz
Présentations pédagogiques EN SCENE Le Colisée Biarritz mercredi 3 juin 2026.
Biarritz
Présentations pédagogiques EN SCENE
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Présentations pédagogiques de nos danseurs et comédiens.
Art Emotion. .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 50 48 14
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English : Présentations pédagogiques EN SCENE
L’événement Présentations pédagogiques EN SCENE Biarritz a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Biarritz
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