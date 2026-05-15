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Présentations pédagogiques EN SCENE Le Colisée Biarritz

Présentations pédagogiques EN SCENE Le Colisée Biarritz

Présentations pédagogiques EN SCENE Le Colisée Biarritz mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Le Colisée

Adresse : 11 Avenue Sarasate

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Biarritz

Présentations pédagogiques EN SCENE

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:00:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Présentations pédagogiques de nos danseurs et comédiens.

Art Emotion.   .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 50 48 14 

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English : Présentations pédagogiques EN SCENE

L’événement Présentations pédagogiques EN SCENE Biarritz a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Biarritz

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