Présentations pédagogiques EN SCENE Le Colisée Biarritz

Biarritz

Présentations pédagogiques EN SCENE

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Présentations pédagogiques de nos danseurs et comédiens.

Art Emotion. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 50 48 14

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English : Présentations pédagogiques EN SCENE

L’événement Présentations pédagogiques EN SCENE Biarritz a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Biarritz