Présentations / Visite de la Médiathèque Aragon Mediathèque Louis Aragon Calais

Présentations / Visite de la Médiathèque Aragon Vendredi 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Mediathèque Louis Aragon Pas-de-Calais

Ouverture 10h-18h

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T10:30:00

Fin : 2025-09-19T16:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

RDV sous la verrière de la Médiathèque Aragon, rue du Pont Lottin, 62100 Calais

Présentation flash par le service des Archives d’un document exceptionnel provenant de leurs fonds.Médiathèque Louis Aragon

À 10h, 10h30, 11h et 11h30, gratuit, entrée libre Contact : 03.21.46.20.44

Visites du magasin de conservation

À 10h30, 14h30 et 16h30, gratuit, entrée libre

Contact : 03.21.46.20.44

Samedi 20 septembre

PRÉSENTATION DU BÂTIMENT

À 11h30 et 15h30, gratuit, entrée libre

Contact : 03.21.46.20.44

Mediathèque Louis Aragon 16 rue du pont lottin 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 46 20 40

