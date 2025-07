Préservation de la forêt contre les incendies et visite du Centre de Secours Mimizan

centre de secours de Mimizan Mimizan Landes

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Laissée ouverte par les sylviculteurs, la forêt landaise est que plus fragile. Après les incendies d’après guerre, la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies). Elle sera présentée avec la projection d’un film vidéo, une présentation en salle. Vous découvrirez le quadrillage systématique réalisé en forêt ainsi que le maillage des points d’eau, la gestion de l’hydraulique et le centre de secours de Mimizan.

Visite commentée par un membre de la DFCI et les pompiers de Mimizan

Heure et lieu de RV à 14h Centre de secours à Mimizan-Bourg

Gratuit

Durée 2h

Maximum 30 pers

Minimum 5 pers

Prévoir des chaussures fermées

Réservation obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com/

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées Visites réservées aux individuels couples et familles .

centre de secours de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

