Préservation du patrimoine ordinaire : quel rôle joue le PLU ? Débat + Balade architecturale Mairie de Marignana, centre du village Marignana

Préservation du patrimoine ordinaire : quel rôle joue le PLU ? Débat + Balade architecturale

Samedi 18 octobre 2025, 10h00 - 16h30
Mairie de Marignana, centre du village
Marignana, Corse-du-Sud
Préservation du patrimoine ordinaire : quel rôle joue le PLU ? Débat + Balade architecturale Samedi 18 octobre, 10h00 Mairie de Marignana, centre du village Corse-du-Sud
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le CAUE de Corse vous donne rendez-vous à Marignana pour un temps d’échanges et de découverte.
Le débat :
Marignana est un village traditionnel. Mais qu’est-ce qui le rend singulier ? Comment appréhender le patrimoine du quotidien entre héritage identitaire et évolution des besoins contemporains ?
La règlementation d’un PLU peut-elle être un outil adapté ? Comment chacun est-il acteur de la mise en valeur de l’identité architecturale ?
Un échange ouvert portera autour de cet équilibre délicat : préserver le patrimoine commun tout en tenant compte des attentes et besoins des habitants.
La balade d’archicetes :
Pour prolonger les discussions, une promenade guidée d’1 heure au cœur du village viendra illustrer concrètement ces thématiques, en apprenant à « regarder autrement » le patrimoine du quotidien.
Tél : 04 95 26 21 03
Contact : Odile Merelo – o.merelo@caue.corsica
