Préservation du patrimoine ordinaire : quel rôle joue le PLU ? Débat + Balade architecturale Mairie de Marignana, centre du village Marignana

Préservation du patrimoine ordinaire : quel rôle joue le PLU ? Débat + Balade architecturale Mairie de Marignana, centre du village Marignana samedi 18 octobre 2025.

Préservation du patrimoine ordinaire : quel rôle joue le PLU ? Débat + Balade architecturale Samedi 18 octobre, 10h00 Mairie de Marignana, centre du village Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Préservation du patrimoine ordinaire : quel rôle joue le PLU ?

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le CAUE de Corse vous donne rendez-vous à Marignana pour un temps d’échanges et de découverte.

Le débat :

Marignana est un village traditionnel. Mais qu’est-ce qui le rend singulier ? Comment appréhender le patrimoine du quotidien entre héritage identitaire et évolution des besoins contemporains ?

La règlementation d’un PLU peut-elle être un outil adapté ? Comment chacun est-il acteur de la mise en valeur de l’identité architecturale ?

Un échange ouvert portera autour de cet équilibre délicat : préserver le patrimoine commun tout en tenant compte des attentes et besoins des habitants.

La balade d’archicetes :

Pour prolonger les discussions, une promenade guidée d’1 heure au cœur du village viendra illustrer concrètement ces thématiques, en apprenant à « regarder autrement » le patrimoine du quotidien.

Samedi 18 octobre 2025 – à partir de 10h

Rendez-vous : Mairie de Marignana, centre du village

Tél : 04 95 26 21 03

Contact : Odile Merelo – o.merelo@caue.corsica

Mairie de Marignana, centre du village Marignana Marignana 20141 Corse-du-Sud Corse [{« link »: « mailto:o.merelo@caue.corsica »}]

Préservation du patrimoine ordinaire : quel rôle joue le PLU ?

©CorseWeb.corsica