Preservation Rhinoplastry 2026 Hôtel Le Méridien Nice Nice
Preservation Rhinoplastry 2026 Hôtel Le Méridien Nice Nice jeudi 19 mars 2026.
Preservation Rhinoplastry 2026
Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-19
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-19
L’objectif de cette réunion de trois jours est de discuter des avancées les plus récentes introduites par les maîtres de la rhinoplastie.
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Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Preservation Rhinoplastry 2026
The aim of this 3-day meeting is to discuss the most recent advances introduced by the rhinoplasty masters.
L’événement Preservation Rhinoplastry 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur