Preservation Rhinoplastry 2026 Hôtel Le Méridien Nice Nice

Preservation Rhinoplastry 2026

Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-19

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-19

L’objectif de cette réunion de trois jours est de discuter des avancées les plus récentes introduites par les maîtres de la rhinoplastie.

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Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Preservation Rhinoplastry 2026

The aim of this 3-day meeting is to discuss the most recent advances introduced by the rhinoplasty masters.

L’événement Preservation Rhinoplastry 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur