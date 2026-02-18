Préserve ta Plage et ton Bocage ! BARNEVILLE-PLAGE Barneville-Carteret
BARNEVILLE-PLAGE 9 Boulevard Maritime Barneville-Carteret Manche
Début : 2026-03-03 14:00:00
fin : 2026-03-03 16:30:00
2026-03-03
Dans le cadre de l’action Préserve ta Plage et ton Bocage, l’Hôtel des Isles vous propose une action collective de nettoyage de notre littoral.
Déroulé prévisionnel
– 14h00 Café d’accueil à l’Hôtel des Isles,
– 14h15 Sensibilisation (GEMAPI Côte des Isles + ambassadeurs du tri de l’Agglomération du Cotentin),
– 14h30 Départ pour le ramassage sur la plage ,
– 16h30 Retour à l’hôtel pour une pause conviviale.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! .
BARNEVILLE-PLAGE 9 Boulevard Maritime Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 04 05 99 reception@hotel-des-isles.com
